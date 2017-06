Achter het circuit in Bakoe huist nog een wereld, die het ontdekken waard is

Die fanzone, meestal dicht bij de eretribune en de paddock, draait natuurlijk vooral om eten, drinken en souvenirtjes kopen. Maar wat de fanzone in Azerbeidzjan écht bijzonder maakt, is dat ze er ook nog proberen de racefan wat van de culturele geschiedenis van het land bij te brengen. Zo is er op het centrale plein, waar je onderuitgezakt op een zitzak achter de ruisende fontein met een flesje bier van de zon kunt genieten, ook een Azerbaijan Corner ingericht.



Na een bezoekje aan die hoek weet ik nu dat Misgerlik een eeuwenoude kopersmid-techniek is. Araqçin is het nationale hoofddeksel. Quruma is een historische weeftechniek waarmee lakens, kussens en servetten worden geknutseld. Duslusçuluq is een speciale Azerbeidzjaanse pottenbakkerstechniek. Oyma is prachtig verfijnde houtsnijkunst. En de Tar, Nagara, Balaban, Zurna en Tutek zijn speciale instrumenten die de Azari spelen.



Rustig in het zonnetje heb ik even staan luisteren naar een jongeman die een heerlijk ontspannen riedeltje speelde op een soort panfluit. Keek vol bewondering naar een opaatje die met een minutieus mesje briljante potjes en beeldjes sneed uit een willekeurige stronk hout. En voor de krasse grijze baas die van wat rietstengels zo een mand in elkaar toverde, heb ik zelfs even geklapt.