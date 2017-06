Alonso en Vandoorne starten achteraan in Bakoe

De Spaanse oud-wereldkampioen Alonso moet officieel vijftien plaatsen naar achteren in de startopstelling, de Belg Vandoorne zelfs dertig. In zijn bolide wordt nog meer vernieuwd aan de krachtbron.



McLaren worstelt het hele seizoen al met de motoren van Honda, die er constant de brui aan geven en ook vermogen ontberen. Met name Alonso is daarover bijzonder gefrustreerd; hij viel in vijf van de zes tot nog toe verreden grands prix uit.