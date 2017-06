Alonso: Prioriteit bij F1, maar we moeten wél gaan winnen

Na zijn uitstapje naar de Indy500 is Fernando Alonso in Montréal terug in zijn vertrouwde omgeving van Formule 1. Daar moet echter véél veranderen, wil hij de sport trouw blijven.

Door Arjan Schouten

In Montréal is hij terug van maar heel even weggeweest. Fernando Alonso, de 35-jarige Spanjaard die de GP van Monaco liet schieten om deel te nemen aan de Indy500. In Canada keek de coureur van McLaren-Honda nog eens terug op zijn Amerikaanse avontuur.

,,Het was een geweldige ervaring om even helemaal fris met iets te beginnen om te proberen competitief te zijn in een compleet andere wagen. En dat is gelukt. Ik voelde me goed, heb zelfs even aan de leiding gereden van de grootste race ter wereld. Ik weet nu zeker dat ik in alle raceseries durf in te stappen met vertrouwen, als er geen toekomst meer is in de Formule 1. Dat is wat de Indy500 mij geleerd heeft.''

Die les zou nog wel eens heel belangrijk kunnen worden, want in de koningsklasse kent de Spaanse ex-wereldkampioen zijn plaats. Bij McLaren-Honda is de routinier veroordeeld tot achterhoedegevechten. De uitzichtloze situatie frustreert hem mateloos, getuige zijn uitbarstingen over de boordradio.

,,De Formule 1 heeft nog steeds mijn grootste prioriteit, maar er moet wel wat gaan veranderen'', waarschuwde Alonso, die na de zomer de knoop doorhakt over wat hij volgend jaar wil gaan doen.

In Canada was hem een Honda-update beloofd, die is niet gekomen. Wat er moet gebeuren om hem over te halen te blijven bij McLaren. ,,Als we gaan winnen voor september of zo, dan blijf ik'', vertelde hij met een stalen gezicht. Dondersgoed beseffend dat hij binnen vier maanden tijd heus niet in de buurt van zeges gaat komen.

,,Ik weet natuurlijk nog niet 100 procent zeker wat ik ga doen, maar er moet wel écht wat gaan veranderen. Ik wil winnen. Wereldkampioen worden. Dat willen we allemaal. Daarvoor zijn we dit project gestart.''

Bij McLaren-Honda lijkt dat doel onmogelijk. En dan is er nog iets. Mocht de Formule 1-kalender de komende jaren uitgebreid worden naar 25 á 26 races, zoals eigenaar Liberty Media graag zou zien, dan zwaait Alonso sowieso af.

,,Toen ik startte was de kalender 16 races lang. Het wordt méér en méér. En dat zal voor bepaalde mensen vast interessant zijn, maar voor mij wordt het te veeleisend. Gaat het aantal races richting 25 per jaar, dan kies ik graag voor de kwaliteit van mijn leven.''