'Altijd fijn om voor je ploeggenoot te staan'

In Melbourne kwalificeerde Verstappen als beste. Daarna was Ricciardo de snelste in China, Bahrein en Rusland. Maar Verstappen is de Australiër nu al weer drie raceweekeinden op rij de baas op zaterdag. Na Barcelona en Monaco staat hij nu ook in Canada voor zijn collega van Red Bull Racing op de startgrid.



Nu de Bulls al weken in een soort van niemandsland racen, op gepaste afstand van Ferrari en Mercedes en voor de rest van het veld, is die interne strijd het beste instrument om de kwalificatie van de Nederlander op waarde te beoordelen. In Montréal zette Verstappen zichzelf voor het eerst sinds de seizoensopener weer op voorsprong: 4-3. Hij pakte plaats vijf, op 0,15 van de Ferrari van Kimi Räikkönen.



Ricciardo moest genoegen nemen met plaats zes, één tiende achter zijn 19-jarige ploegmaat. ,,Ik kijk zelf niet of het nou 3-3 of 4-3 staat of zo, maar je probeert natuurlijk wel altijd voor je ploegmaat te staan'', vertelde Verstappen in Canada. ,,Maar de punten komen in de race. Dat zag je vorige keer in Monaco wel (waar Verstappen startte als vierde, maar eindigde als vijfde, red.). Dus de zondag is het allerbelangrijkste. Ervoor finishen en punten pakken. Want in de kwalificatie krijg je die niet. Maar het is altijd wel fijn om voor je teammaat te staan. Dat wel.''