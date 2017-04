Balende Verstappen: 'Het was helemaal ruk'

GP van Rusland Ferrari ook in laatste vrije training razendsnel, vijfde tijd Verstappen

12:28 Ferrari domineert de vrije trainingen op het circuit van Sotsji. Sebastian Vettel zette in de derde en laatste vrije training net als gisteren de snelste tijd neer: 1.34.001. Teamgenoot Kimi Raïkkonen volgde op gepaste afstand. Max Verstappen was in zijn Red Bull opnieuw best of the rest.