Bekende Max-fan in Silverstone: Jan Peter Balkenende

Verstappen: Er valt weinig te halen

17:06 Een gapend gat van anderhalve seconde met Lewis Hamilton. De afstand naar poleposition bleek in de kwalificatie van de GP van Engeland weer net zo groot als begin dit seizoen. ,,Dat zag ik al wel aankomen'', bekende Max Verstappen. ,,In de kwalificatie zijn we sowieso niet sterk op de rechte stukken en heel het weekend was het bij ons qua balans hier al niet goed.''