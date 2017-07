Billy Monger, de échte held op Silverstone

Beelden van de verschrikkelijke crash gingen de wereld over en een speciale crowdfundingsactie werd opgestart, om het herstel van de blonde Engelse Billy the Wizz te stimuleren. Max Verstappen doneerde 15.000 pond, net als Jenson Button en zelfs Hollywood-acteur Woody Harrelson deed een flinke duit in het zakje. Binnen een dag stond de teller al op een half miljoen pond voor de coureur, die daags na de levensveranderende operatie ontwaakte uit een coma en verder moest met zijn leven, beseffend dat hij andere dromen na moest gaan jagen. Maar dan kende de wereld Billy nog niet.



Hard werkend aan zijn herstel werd vorige maand bekend dat hij in november terugkeert in de motorsport voor de V de V Challenge Endurance in Portugal, met als ultiem doel om in 2020 met een groep van drie gehandicapte coureurs te starten in de 24 uur van Le Mans. Hij zat zelfs al weer in een sportwagen, zo testte hij begin deze maand elf weken na zijn ongeluk een Volkswagen Beetle met handbesturing op Brands Hatch. Maar het mooiste is dat Billy vandaag amper drie maanden na de horrorcrash met een grote lach op zijn gezicht in zijn rolstoel door de paddock van Silverstone rolde. Op de grid tussen de Formule 1-coureurs, ongetwijfeld ooit een grote droom van hem, komt hij nooit meer. Maar dat betekent niet dat hij al zijn dromen moet laten varen en een afkeer van motorsport heeft. Integendeel.