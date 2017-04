Blog: Een genot voor het oor

Door Rik Spekenbrink

Met mijn vader stond ik op de ‘Kemmel straight’ van Spa-Franchorchamps. Een oudere man naast ons bood me oordopjes aan, daar hadden we zelf niet aan gedacht. Ze kwamen goed van pas, zelfs met die dingen in m’n oren voelde ik de trommelvliezen trillen. Maar wat een geweldig geluid. En dan die geur van banden en benzine erbij, echt een beleving.

Iedere sport heeft zo zijn eigen kenmerkende geluiden. Als je vanaf de metro over Church Road naar het park van Wimbledon loopt, hoor je de ballen aan de andere kant van de heg van de rackets plokken. Of het ritmische, zachte geluid van de klapschaats bij het inrijden in Thialf. Een strafcorner van Maartje Paumen tegen de plank, het hijsen van de zeilen voordat de boten te water gaan. En, een persoonlijke favoriet, het geluid van een basketbal die feilloos in het netje ploft.

Hier in Sotsji is het natuurlijk ook genieten als je je oren spitst. Vanochtend keek ik van dichtbij naar de pitstoptraining van Red Bull. De volledige wedstrijdsituatie werd nagebootst, een strenge meneer met een stopwatch en een kladblokje keek toe. In Daniel Ricciardo’s auto zat een monteur, vier man duwden de auto zo hard mogelijk aan, hij werd gelift, en binnen anderhalve seconde lagen er vier nieuwe banden onder. En dat ritueel werd zo nog een keer of acht herhaald. Zonder dat er ook maar een woord werd gesproken.

Fascinerend om die geoliede machine op anderhalve meter afstand aan het werk te zien. Maar zeker ook te horen. Het geluid van het monteren en demonteren van de banden klinkt veel harder en fijner dan op tv.