Blog: 'Verschil tussen man en vrouw is met de helm op weg'

Door Arjan Schouten

Een heel elftal van vrouwen had Jean Todt meegenomen naar de chique Paddock Club, voor een speciale persconferentie met als titel 'Women in Motorsports'. Todt, opperbaas van de internationale autosportfederatie FIA en voormalig teammanager van Ferrari was te midden van ze gaan zitten op een kruk. Zes vrouwen links van hem, vijf rechts. Allemaal met een belangrijke rol in de Formule 1 of de autosport. Teammanagers, engineers, een marshall, een communicatiedame, oud-coureurs en twee talenten van Renault en Sauber. De boodschap: meer vrouwen in de Formule 1. En liefst ook echt in die auto, strijdend tegen Hamilton, Verstappen en al die andere baasjes. Want het racen zelf is al sinds jaar en dag een vrijwel puur mannelijke aangelegenheid.

Context

Even de historische context. Vijf vrouwen probeerden zich ooit te kwalificeren voor een race in de koningsklasse. Slechts twee van die vijf reden ook daadwerkelijk races. De Italiaanse snelheidsduivels Maria Teresa de Filippis en Lella Lombardi. Die laatste was veruit de succesvolste, halverwege de jaren ‘70. Ze kwam tot 12 races en in de GP van Spanje van 1975 pakte ze met haar zesde plaats zelfs een half puntje. Dat was toen, decennia terug. De laatste vrouw die voor het eerst sinds 22 jaar tijd weer een rol speelde in een raceweekend was Susie Wolff, die in 2014 en 2015 een paar vrije trainingen voor Williams reed. Maar ook daarna werd het weer stil. Te stil, vindt Todt.

Die repte over gelijkheid, het belang van vrouwen op topposities en de commerciële aantrekkingskracht van een strijd tussen man en vrouw. ,,Want laten we wel zijn, als je in de auto stapt en de helm opzet, is al het verschil weg'', meent hij. ,,Dan ben je gewoon een coureur die puur beoordeeld wordt op zijn kwaliteiten. Niet op zijn sekse.''

Die opmerking vond ik intrigerend. Schattig ook. Natuurlijk had hij een punt. En ook weer niet. Want waarom zou een vrouw in de Formule 1 tegen een man moeten racen? Alsof dat in andere sporten gebeurt? Marianne Vos tegen Tom Boonen? De Ajax-vrouwen tegen de Feyenoord-mannen? Dafne Schippers tegen Usain Bolt? Oké, met korfbal mixen we. En soms met tennis, tijdens de circusnummers. Maar waarom vanuit het niets de strijd met ‘s werelds beste mannen aangaan in de Formule 1? Waarom niet beginnen met een race voor vrouwen? Ik vroeg het Susie Wolff, die ook op een van Todts krukjes mocht zitten.

Middelmatige vrouwen

,,Ga een F1-competitie voor vrouwen maar eens opzetten'', counterde ze. ,,Er zijn simpelweg geen twintig vrouwen die capabel genoeg zijn om een Formule 1-auto te besturen door de straten van Monaco. Die ga je nu gewoon niet vinden. Tot we op dat niveau zijn, mag je niet verwachten dat wij vrouwen ons eigen kampioenschap op poten krijgen.'' En vervolgens bleek de vrouw van Mercedes-teammanager Toto Wolff nog iets stelliger. Zo’n race met alleen vrouwen? Ze zou er als vrouw zelf niet eens naar kijken. ,,Wat voor mij zo genieten is aan Formule 1 is dat het de beste coureurs zijn die de snelste auto’s besturen. Dat wil de wereld zien, of dat nou 5 vrouwen en 15 mannen zijn. Of maar 2 vrouwen en 18 mannen. Maar de wereld gaat niet kijken naar middelmatige vrouwen die tegen elkaar racen, maar eigenlijk niet goed genoeg zijn voor de Formule 1.''