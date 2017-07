Boedapest in de ban van het waterpolo

Met het WK zwemmen en waterpolo en de Formule 1 is het druk in Boedapest, toch al een populaire bestemming in de zomermaanden. En hoewel de grand prix ondanks een Hongaarse coureur (Zsolt Baumgartner was in 2003/2004 de eerste en laatste) zeker wel leeft hier, kleurden de televisies toch behoorlijk blauw afgelopen dagen. Donderdagavond wilden we in sportsbar John Bull eigenlijk even naar PSV kijken, maar daar kwam niets van in. Overal waterpolo op het scherm.