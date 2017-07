Botsende teammaten in de F1: zij gingen Ricciardo en Verstappen voor

De jongste van de racende Schumachers stond altijd in de schaduw van zijn legendarische broer, al was Ralf allesbehalve een koekenbakker: hij won in zijn carrière zes GP's en werd ook twee keer vierde in de eindstand. In 1997 maakte de Duitser zijn F1-debuut voor Jordan aan de zijde van Giancarlo Fisichella. In de GP van Argentinië tikte Ralf Schumacher de Italiaan van de baan bij een inhaalmanoeuvre. Exit Fisichella. Schumacher werd uiteindelijk derde in zijn derde Grand Prix. Na een nieuw akkefietje op de Nürburgring later in het seizoen was de liefde voorgoed over tussen de twee teamgenoten. Na slechts één seizoen verliet Fisichella Jordan en trok hij naar Benetton.