Bottas durft nog niet te dromen na eerste pole position

Hij reed 78 races voor Williams zonder ook maar één keer als eerste te mogen starten. In zijn derde race voor Mercedes is het al raak voor Valtteri Bottas, die in Bahrein tot ieders verrassing pole position greep. ,,Hopelijk de eerste van velen.‘’

Door Arjan Schouten

Hij zat er stralend bij, achter het persconferentietafeltje in Bahrein. Midden tussen Lewis Hamilton en Sebastian Vettel. Met zijn eerste pole position op zak, aan de vooravond van zijn 81ste race in de Formule 1. ,,M’n eerste pole, dit voelt zó geweldig. Hopelijk is dit er een van velen’‘, jubelde de normaal zo onderkoelde Fin, die zijn ploegmaat tot verrassing van iedereen van zich af wist te schudden en zo voor de eerste Finse pole position in jaren zorgde.

Waar seizoen 2017 al leek uit te lopen op een clash tussen Hamilton en Ferrari-coureur Vettel, propt Bottas nu al zijn auto ertussen. Een succesje dat hij goed kon gebruiken na zijn ongelukkige slippertje achter de safety-car, vorige week in China.

,,Ik raak meer en meer vertrouwd met de auto en de samenwerking met het team begint steeds beter te draaien. Als team mogen we hier daarom wel eventjes van genieten, maar alles draait natuurlijk wel om de race. Het heeft nu dus nog geen zin om van m’n eerste GP-zege te gaan dromen. Er is nog heel veel werk aan de winkel en ik hoop vooral dat we als team de eerste twee plaatsen pakken."

Hamilton

Ondanks dat hij geklopt werd, was Hamilton vol lof over zijn collega. ,,Een briljante prestatie van Valtteri, alle felicitaties aan hem’, aldus de drievoudig wereldkampioen. ,,Valtteri heeft geweldig hard gewerkt sinds hij bij ons zit en hij verdient dit. Ik heb nu al zin in de race, want dit wordt hier een heel close gevecht.‘’

De laatste keer dat Hamilton een pole-position aan een Fin verloor was in 2008, toen aan McLaren-collega Heikki Kovalainen op Silverstone.