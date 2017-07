Bottas moet het nu doen voor Mercedes

Hij heeft pas één GP-zege op zijn palmares en het is pas zijn tweede vertrek vanaf poleposition, maar alle druk bij Mercedes ligt morgen op Valtteri Bottas. De Fin moét de schade beperken in Oostenrijk en het karwei na een voor hem perfecte kwalificatie afmaken op de Red Bull Ring.

De logische favoriet Lewis Hamilton is morgen hoogstwaarschijnlijk geen factor, wat betreft racewinst. Niet alleen omdat de Brit zich pas als derde wist te kwalificeren achter Bottas en Ferrari-coureur Sebastian Vettel (die slechts vier honderdsten toegaf op Bottas), maar vooral omdat hij van tevoren al wist dat hij op de startgrid in Oostenrijk nog vijf plaatsen naar achteren zou worden gezet vanwege een voortijd vervangen versnellingsbak.

Bottas start vooraan, Hamilton als achtste. ,,Het heeft geen zin om nu na te gaan denken over bepaalde strategieën. Valtteri moet gewoon gas geven en proberen die race te winnen'', beseft Hamilton, die ervaring heeft met vanuit het middenveld starten in Oostenrijk. Zo kwam hij in 2015 in de kwalificatie niet verder dan een negende plaats, waarna hij in de race nog terug wist te knokken naar P2 achter winnaar Nico Rosberg. ,,Maar toen waren de snelheidsverschillen tussen onze Mercedes en de andere auto’s groter dan nu'', vermoedt Hamilton. ,,Wat overigens niet betekent dat ik niet ga proberen om weer zo ver terug te komen. Maar het belangrijkste is gewoon dat ik hier flink wat punten scoor.''