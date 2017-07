Bottas wint Grand Prix van Oostenrijk, Verstappen valt uit in eerste bocht

Valtteri Bottas heeft zijn tweede zege in de Formule 1 geboekt. De Finse coureur van Mercedes won de Grote Prijs van Oostenrijk. Aan de finish had Bottas een kleine voorsprong op kampioenschapsleider Sebastian Vettel, die zijn Ferrari naar de tweede plaats stuurde. De Australiër Daniel Ricciardo werd in de slotfase zwaar belaagd door Lewis Hamilton, maar de coureur van Red Bull hield de Brit van Mercedes achter zich en finishte als derde.