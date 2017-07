Bottas wint Oostenrijkse Grand Prix, Vettel tweede

Door Arjan Schouten



Als eerste gestart op pole en als eerste binnen op de Red Bull Ring. De GP van Oostenrijk liep voor Valtteri Bottas uit op een foutloze middag. De Fin wist dat door de gridstraf van Lewis Hamilton (gestart vanaf plaats acht) alle druk bij Mercedes op zijn schouders lag, maar bewees zich wederom als betrouwbare coureur die kan leveren als het moet. De Ferrari van Sebastian Vettel (tweede op 0,6 sec.) hield hij op het 4,3 kilometer lange rondje in de laatste rondes nog net achter zich, al werd het nog reuze spannend.



Meer serieuze bedreiging voor de racezege was er niet. Red Bull-coureur Daniel Ricciardo tekende op zes seconden voor zijn vijfde podium op rij. Hamilton rukte nog vier plaatsen op vanaf P8 en flirtte in de laatste rondes even met het podium, maar Ricciardo verdedigde zijn derde plaats met verve en verwees de drievoudig wereldkampioen keurig naar plaats vier, op 7,4 tellen van collega Bottas.



Oudegediende Kimi Räikkönen gaf op plaats vijf al twintig seconden toe. En Max Verstappen? Die was na één bocht al klaar (haperende koppeling en crash) met zijn 'thuisrace' waar het langs de baan wemelde van de oranje uitgedoste Nederlanders.



Meteen na de start werd Bottas door de wedstrijdleiding nog even onder de loep genomen vanwege een mogelijke valse start. Maar dat liep met een sisser af, dus mocht de 27-jarige Fin uit Nastola zonder vertraging in zijn 86ste Grand Prix naar zijn tweede zege racen. Daarmee verstevigde hij zijn derde plaats in het wereldkampioenschap met 136 punten. Daarin deed leider Vettel met zijn tweede plaats natuurlijk gouden zaken in de concurrentiestrijd met Lewis Hamilton. De Duitser liep uit naar 171 punten en leidt nu met twintig punten voor Hamilton (151).