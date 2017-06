'Contracten van Verstappen en Ricciardo zijn waterdicht'

Ontslag teambaas Kaltenborn verrast coureurs

12:18 Het plotselinge vertrek van teambaas Monisha Kaltenborn bij Formule 1-renstal Sauber was ook voor de coureurs Marcus Ericsson en Pascal Wehrlein een grote verrassing. ,,Het kwam onverwacht, ik heb dit niet eerder meegemaakt als coureur'', zei de Zweed Ericsson in Bakoe, waar de Formule 1 dit weekeinde is voor de Grand Prix van Azerbeidzjan.