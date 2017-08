Crossfietsen, daar is Spa niet voor gemaakt

Wie deze blogs al wat langer leest, weet inmiddels dat je als Formule 1-volger het eerste jaar van de ene in de andere verbazing valt. Juist daarom was ik zo benieuwd naar de Belgische GP. Want Spa-Francorchamps, dat is het enige circuit op de kalender, waar ik al eens was als sportverslaggever. En bij dat bezoek ontwikkelde zich niet zo’n florissant beeld op mijn netvlies. Het was op een troosteloze novemberzondag, een paar jaar terug. Sven Nys en zijn crossvriendjes reden door de modderige bossen rondom het circuit en draaiden elke keer voor een laatste asfaltstrook naar start-finish de steile klim van Eau-Rouge op. Het was voor een wereldbekerklassement, of een regelmatigheidscircuit gesponsord door een hogedrukspuit-fabrikant, dat ben ik even kwijt.

Maar wat ik nog wel weet is dat het veldritcircus er een beetje verdwaald was, daar op dat immense racecircuit, gelegen in een Ardense vallei tussen Stavelot en Malmedy. Misschien dat er 3000 man waren, of 4000. Allemaal staand langs de kant en in het niet vallend, in het weidse decor gemaakt voor een mega-event zoals Formule 1. De tribunes waren leeg, de wifi was slecht, de koffie was matig, de meeste hamburgerstalletjes dicht en dranghekken stonden er vooral voor de sier. Alsof Dries Roelvink per abuis gepland stond voor een optreden op de middencirkel van De Kuip.

Na drie jaar is de stekker uit het crossproject getrokken in Spa. Niet evident, werd gezegd. Simpel vertaald: er was geen Vlaamse hond geïnteresseerd in een potje crossen in Wallonië. Nogal logisch, begin ik nu te beseffen. Want in Spa hoor je niet op een crossfiets te rijden, daar horen racemonsters te rijden. Pas dan wordt het oude circus weer afgestoft en opgepoetst en is alles opeens tot in de puntjes geregeld. Er was nog geen ronkende motor te bespeuren, toen vandaag de hekken al werden geopend voor de traditionele fanwalk door pitlane en over start-finish, waar zoals altijd handtekeningen te verzamelen zijn van de coureurs die even vluchtig een rondje maken. Een zee van mensen werd gefaseerd toegelaten en dat is maar goed ook, want de drukte was gewoon een beetje beangstigend. En dan wordt het dus nog gekker, dit weekend.



Achterop een rode Vespa maakte ik samen met Jeroen Huis in ‘t Veld, oprichter van F1-ticketbureau sportstadion.nl op pruttelsnelheid een rondje over Spa om de mede door hem gerealiseerde Max Verstappen-tribune te bekijken, bij Pouhon, de korte knik naar links. Liefst 2500 van de vele Max-fans zitten daar zondag gebroederlijk hutje-mutje met oranje klappers hun held aan te moedigen, zonder inmenging van fans van andere coureurs. Dat moet een magisch gezicht zijn. Iets verderop is aan de overkant van de weg ook nog een Stoffel Vandoorne-tribune weggemoffeld. Capaciteit: krap 1000 stoelen. In tegenstelling tot het veldrijden, is er zondag namelijk niet eens een bijrol voorspeld voor de enige Vlaming van het veld. Dus verschil moet er zijn.