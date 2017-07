De brokkenpiloot van de Formule 1

Op het scherm ernaast stond een geelzwarte Renault tegen een bandenstapel geparkeerd. Jawel, het was Jolyon Palmer. ,,Are you ok, Jo”, vroeg de teamleiding maar weer eens over de boordradio. ,,No”, bitste Palmer, voordat hij zonder kleerscheuren zijn bolide verliet.



Daar sjokte hij weer, terug naar de pitstraat. Onder de ene arm zijn helm, onder de andere zijn ziel. Twee vrije trainingen, twee keer naast de baan. Het is niet eens een uitzondering meer. De Brit is een notoire brokkenpiloot dit seizoen. Vooral in de trainingen, in zes van de tien races zag Palmer nog wel de finishvlag. Maar waar teamgenoot Nico Hülkenberg al 26 punten sprokkelde, staat Palmer op 0. Als hij de wagen op de baan houdt, gaat het gewoon niet zo rap.



Omdat Jolyon Palmer een rijke papa heeft, klinkt steevast het geluid dat hij zijn stoeltje in Formule 1 gekocht heeft. Vader Jonathan Palmer reed in de jaren ’80 in de betrekkelijke anonimiteit ook in de F1, maar werd daarna een succesvolle zakenman, die zoonlief wel een handje kan hebben geholpen om zijn droom waar te maken.