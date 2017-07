De échte fans onderscheiden zich nu van de neppe

Voor een reportage over de vele Max Verstappen-fans in Oostenrijk (zaterdag in de krant) maakte ik een rondje over de campings, net naast de Red Bull Ring. Het wemelt er van de gele nummerborden, oranje en rood-wit-blauwe vlaggen en met Red Bull logo’s bedrukte campers en caravans.

Wie er een wandelingetje maakt, begrijpt meteen de massale populariteit van de Nederlandse raceheld. Jong en oud, man en vrouw, alles kampeert er door elkaar heen, op een steenworp afstand van de baan waar ze hun held zondag hopen toe te schreeuwen naar eindelijk weer een podiumplaats.



Maar niet twee Limburgers, die hun tent voor het twaalfde jaar op rij op hebben gezet tussen de Duitsers, Oostenrijkers en Fransen. Een tweede plaats voor Max Verstappen vinden Jorni uit Beringe en Luuk uit Tegelen prima. Als Lewis Hamilton maar wint.



Voor dat Britse racefenomeen juichen ze samen namelijk al jaren. En prima dat er weer een landgenoot rondrijdt in de koningsklasse, maar om daar dan net als half Nederland als een verliefde puber achteraan te paraderen? Hoeft van hen niet.

Volledig scherm Luuk links, Jorni rechts. © AD

,,Het is niet dat we anti-Verstappen zijn of zo, maar we zijn gewoon Formule 1-fans. Gek van de sport", legt Jorni, Mercedes-petje op het hoofd, uit. ,,En we kunnen er niet zo goed tegen dat al die mensen die pas sinds 15 mei vorig jaar kijken het nu allemaal opeens beter weten. Dat zijn er echt héél veel. Dat ze zich allemaal zo verkleden en zo aanwezig willen zijn, in één keer. Hoeft van ons niet."

Zo herkenbaar, die woorden. In elke sport komen ze terug, de incidentele supporters. Ook wel nepsupporters of gloryhunters genoemd. Neem de wielervolgers die bijvoorbeeld alleen in juli de tv aanzetten of op een Franse berg naar Bau en Lau gaan staan schreeuwen, maar nog nooit van de Berendries of de Poggio hebben gehoord. Of de voetbalfan die niet eens weet hoe de linksback van Ajax of de mid-mid van Feyenoord heet, maar wel graag in een leeuwenpak alle oefenduels van Oranje bezoekt, of voor veel geld naar de Europa League-finale is gevlogen om er toch maar bij te zijn.

Ze staan volledig in hun recht. Verboden is het niet om pas ergens van te gaan houden als het succesvol is, of ‘hot’. En tegelijkertijd is het effect dat die groepen weerstand oproepen bij de die hard-fans, die hun held of team door dik en dun hebben gesteund op weg naar het eerste succes, ook wel weer logisch.