De GP van Sjanghai is eigenlijk de GP van Jiading

Deze race bleek ooit de basis onder de stadsuitbreiding alhier. Waar u zondag Max Verstappen en co. over het Chinese asfalt ziet flitsen, daar was een jaar of twintig terug nog helemaal niets. Moerasland, met hier en daar een boerderijtje. Traditioneel China, tot wat toen het duurste F1-circuit ooit was (dik 200 miljoen euro) werd gebouwd.



De eerste race in 2004 was letterlijk nog op een futuristisch circuit in de middle of nowhere. Alsof er een ufo met asfalt geland was. Maar kijk nu eens wat er allemaal verrezen is in de nabije omgeving. Wegen. Winkels. Woonwijken. Twee doorgetrokken metrolijnen. Een golfresort. Ja, zelfs een Crowne Plaza (vijf sterren) waar de media en coureurs zijn ondergebracht. En waar alleen de stokjes en dampende rijst bij het ontbijt je nog doen beseffen dat je in China bent.



Uw verslaggever werd een beetje uitgelachen toen hij onlangs het verhaal van twee polderdromers optekende over hun visie voor een Formule 1-circuit in de Flevopolder. Kansloos, die luchtfietsers, zo werd me verteld. Ongetwijfeld, maar geloof me, dat zou je in het Jiading van twintig jaar terug ook geroepen hebben.



Als het F1-circus bereid is om naar Jiading te komen, dan hoeft de leegte van de Flevopolder heus geen onoverkomelijk probleem te zijn. Zet een vijfsterrenhotel neer bij Lelystad. En verkoop de race internationaal als de GP van Amsterdam. Dan kom je al een heel eind.



O ja, en vind even een zak geld. En politieke besluitvaardigheid op sportgebied.