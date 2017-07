’De prioriteit? Weer een keer finishen’

Door Arjan Schouten

Doorgaans is Max Verstappen de grootste realist die je vindt in de paddock. Geen dromer of fantast, maar een coureur die feilloos de plus- en minpunten van zijn auto kan noemen en van daaruit op een heel logische prognose komt voor een raceweekend. Maar na alle ellende van de laatste weken, is het hem zelfs iets te ongrijpbaar geworden.

,,Wat er mogelijk is, hier in Oostenrijk? Ik heb écht geen idee wat ik nu weer moet verwachten na de laatste races. Ik weet het gewoon niet’‘, schudde hij zijn hoofd tijdens de internationale persconferentie, waar veel belangstelling voor hem was. De haperende carrière van de jonge gigant die vorig jaar nog zo stormachtig de ladder richting de top beklom, is internationaal een interessant verhaal. Met remproblemen uitgevallen in Bahrein, eraf gekegeld in Barcelona, een kapotte accu in Montréal en opnieuw motorproblemen in Azerbeidzjan. Puur ongeluk, volgens hem zelf. In complotten gelooft hij niet.

,,Het is steeds vrij duidelijk wat er aan de hand is. Waarom ik stopte. Waarom iets kapot ging. Ik heb dus géén idee wat ik verkeerd doe. Ik werk hier maar gewoon weer m’n vaste programma af en dan gaan we het wel zien. Hopelijk scoren we wat punten.‘’ Het gekke is, daar moét hij ondanks alle ellende wel in blijven geloven. Zo scoorde teamgenoot Daniel Ricciardo met dezelfde RB13 immers vier podiumplaatsen op rij, met zelfs winst in Bakoe.

,,We zijn nog niet sneller dan Mercedes en Ferrari, maar we zijn ze wel aardig aan het bijhalen, wat natuurlijk wel lekker is. In Bakoe leken wij zelfs wat sneller dan Ferrari’‘, zag ook Verstappen. ,,Daar mogen we dus wel een beetje positief over zijn, maar we zijn écht nog niet waar we moeten zijn.‘’ Dat is voor Verstappen namelijk voorbij die twee teams. Aan de absolute top. En een blik op zijn uitslagen van de laatste weken laat wel zien dat hij daar ver van verwijderd is. Misschien betekent de GP van Oostenrijk wederom de ommekeer voor hem, zoals hij vorig jaar na zijn winst in Monaco ook in Spielberg voor het eerst weer het podium (tweede) mocht beklimmen.