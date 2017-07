Di Resta terug in F1: 'Morgen sta ik hier niet zo fris'

Paul di Resta keert als vervanger van de zieke Felipe Massa dit weekend bij Williams terug in de Formule 1. De Schot, die in 2013 voor het laatst 'een stoeltje' had op het hoogste niveau kwalificeerde zich onder luid applaus als 19de voor de GP van Hongarije.