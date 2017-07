'Een echte fan blijft geloof houden'

BLOG ARJAN SCHOUTENReis je helemaal naar Oostenrijk, is de race van jouw held al na tien seconden afgelopen. Hoe ga je daar in hemelsnaam mee om als Max Verstappen-fan?

Door Arjan Schouten

En daar zit je dan. In je Max Verstappen-shirt, met je Max Verstappen-petje op en je Max Verstappen-vlag in je hand. Na een weekend lang feesten, zuipen en muggen doodslaan op de Max Verstappen-camping. Klaar om te juichen voor jouw held Max Verstappen. Maar na amper één bocht is Max Verstappen al klaar. Wéér. Wat doe je dan?

Toen anderhalve maand terug in Barcelona vrijwel hetzelfde gebeurde, had je nog wat keuze. Lekker naar het strand. IJsjes eten op de Ramblas. Rondleiding in Camp Nou. Dat werk. Maar dit is Spielberg bei Knittelfeld. De Oostenrijkse variant op de middle of nowhere. Iets verderop is een kerk. Discotheek Die Verrückte Burg is dicht op zondag en om nou om om vijf over twee al in je oranje pakkie naar Sex & Party Club Carisma te lopen? Ook geen goed idee meer, na al dat bier.

Nee, je blijft maar gewoon zitten. Je hebt immers betaald voor die stoel, nietwaar. Een paar rondjes verbijt je de pijn en je hoopt dat je in de race nog wat terugvindt waar je wél van kan genieten. Zoals die dekselse Valtteri Bottas, die na vandaag maar mooi meer racezeges dan jouw held heeft (2 om 1). Sebastian Vettel, die lekker niet wint. Of Daniel Ricciardo, die graag weer champagne uit een van zijn bezwete schoentjes wil drinken, om zijn vijfde podiumplaats op rij te vieren. Geen Max, maar toch een beetje. Zelfde pakje aan, immers.

Anderhalf uur na de race zoek ik buiten de poorten van de Red Bull Ring maar wat fans op, om te vragen hoe ze dit dilemma aan hebben gepakt, zo rond de klok van twee. Toen hun weekendje Max transformeerde in een weekendje zonder Max.

Het tij

Voor de fanshop stuit ik op Jan en Xander, vader en zoon uit Groningen. ,,Gewoon een kutdag, dit'', vat Xander zijn zondag bondig samen. ,,Zaterdag op de camping was het nog zo mooi, met Max die even langskwam... Topsfeer. En dan die eerste bocht, is het meteen klaar. Maar ja.. Niks aan te doen, hè. Je moet door, anders verknal je je eigen weekend ook nog.''

,,Die eerste vijf ronden had ik wel even een baalgevoel, hoor,'' voegt vader Jan toe. ,,Maar daarna pak je de draad weer op. Natuurlijk. Dat moet. Want in Silverstone komt alles goed.'' Even daarvoor heb ik nog naar Max Verstappen geluisterd. Een emotionele Max Verstappen, die het allemaal ook even niet meer weet. Maar dit klinkt toch angstaanjagend gemeend, zo uit de uit de mond van een krasse Groninger.