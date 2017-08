Eerste zege op Monza al binnen voor Max

De enorme voorsprong die Dida kreeg, was natuurijk niet genoeg. Al na anderhalf rondje over een geimproviseerd circuit had Max Verstappen in de kart de dertig meter op de voormalig doelman van AC Milan goedgemaakt. Even bleef hij achter de boomlange Braziliaanse sluitpost hangen, om hem bij de eerste de beste bocht naar links binnendoor langs te steken. Zo vaak rijdt hij op een Formule 1-circuit tegenwoordig niet meer van voren. Laat staan dat hij een zwart-wit geblokte vlag ziet. Dus deze kans, hoewel slechts in een go-kart, liet hij zich mooi niet ontnemen.