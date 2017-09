Fernando Alonso wordt erelid van Real Madrid

Verstappen rijdt naar zesde tijd op Monza

1 september Max Verstappen is de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Italië op het circuit van Monza goed doorgekomen. Hij klokte de zesde tijd in zijn Red Bull. De Limburger was vrijwel even snel als Daniel Ricciardo, die de vijfde tijd neerzette. Het verschil met zijn Australische teamgenoot was zeven duizendsten.