Force India roept coureurs tot de orde na incident in Spa

De Fransman Ocon beschuldigde zijn Mexicaanse teamgenoot ervan hun beider levens in gevaar te hebben gebracht door hem op volle snelheid tegen de muur te willen drukken.



In de openingsronde en in de dertigste omloop raakten zij met elkaar in de clinch, waardoor Perez een lekke band opliep en Ocon zijn voorvleugel beschadigde. De twee waren al gewaarschuwd na een eerdere aanvaring tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan.



Teambaas Vijay Mallya noemt de incidenten en de onderlinge verstandhouding ,,erg verontrustend''. Daarom heeft hij een reeks teamorders uitgevaardigd ,,in het belang van de veiligheid en onze positie in het constructeurskampioenschap''. Daarin staat Force India vierde. Een van de regels is dat de coureurs elkaar niet meer mogen inhalen.



,,Ik zal hem de waarheid vertellen'', zei Ocon na de race, waarin hij als negende finishte, over de incidenten. Perez nam de schuld voor de eerste botsing op zich, maar vond dat Ocon bij een tweede inhaalpoging ,,te optimistisch'' was geweest.