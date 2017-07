Formule 1 gaat samenwerken met Snapchat

Burgemeester wil praten over Grand Prix in Londen

12:40 Burgemeester Sadiq Khan van Londen is gecharmeerd van het idee om de Grand Prix van Groot-Brittannië naar zijn stad te halen. ,,Als de Formule 1 er met me over wil praten, ben ik een bereidwillig luisteraar. Ik heb de ambitie om Londen de sporthoofdstad van de wereld te laten blijven'', zei hij tegen de BBC.