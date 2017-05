Goedkopere, eenvoudigere en luidere F1-motoren vanaf 2020

Vooral de hybride turbomotoren die de Formule 1 de laatste jaren gebruikt, hebben voor een enorme kostenverhoging gezorgd. ,,De complexe technologie heeft Mercedes in staat gesteld een motor te bouwen die beter is dan die van alle andere teams, maar we willen nu toewerken naar een sport waarin technologie niet allesbepalend is en waarin de coureurs het verschil maken.''

Volgens Carey is er in 2020 ruimte voor kostenbesparingen omdat dan het huidige contract van de Formule 1 met de teams over de inkomstenverdeling afloopt, het zogenoemde Concorde Akkoord. ,,Technologie is een onlosmakelijk onderdeel van deze sport en we zullen er ook alles doen om Formule 1 aantrekkelijk te houden. Er moet snelheid zijn en meer inhaalacties, maar tegelijkertijd moeten we zorgen voor een gezondere financiële concurrentie.''