‘GP Oostenrijk kan zomaar weer kantelpunt zijn voor Max’

In aanloop naar elke Formule 1-race kijken wij dit seizoen alvast vooruit naar het raceweekeinde met kenners, prominenten en liefhebbers. Voorafgaand aan de GP van Oostenrijk vandaag: voormalig F1-coureur Jan Lammers en de zelfbenoemde race-encyclopedie van Ziggo Sport, Rob van Gameren.

Door Arjan Schouten

En weer haalde Max Verstappen in Bakoe de finish niet. Zeg het maar. Hoe lang blijft dit nog goed gaan?

Jan Lammers: ,,Ik ben er niet zo dramatisch over. Het gaat al heel erg lang goed. Nu is hij een paar keer uitgevallen. Allemaal niet zo’n drama, hoor. Kan-ie wel tegen. Motorleverancier Renault is voorlopig het gat aan het dichten met de top en dat dat tijdelijk ten koste gaat van betrouwbaarheid, zo werkt dat nu eenmaal. Dat het grote publiek dat niet snapt, tja… Afgelopen jaar liepen we ook allemaal te mopperen en te piepen op Renault en toen won Verstappen die race in Spanje en scheen bij iedereen meteen weer de zon. Ik verwacht écht dat dit ophoudt. Je kunt niet altijd winnen, maar een nog veel belangrijkere filosofie: je kunt ook niet altijd verliezen.’’

Rob van Gameren: ,,Je leeft als Formule 1-fan heel erg in het moment. Tijdens die GP van Bakoe zat ik ook te tieren voor de tv. Op sociale media gaat het dan heel snel: hij moet wegwezen bij Red Bull Racing. Maar neem Fernando Alonso, die deed wat fans riepen. Eerst weg bij Renault en later bij McLaren, dat bracht ‘m weinig. De Spanjaard is het schoolvoorbeeld van weggaan op het verkeerde moment. Het is makkelijk om impulsief dingen te doen en de Verstappens zijn natuurlijk ongeduldig. Maar Red Bull heeft zich als stabiel topteam wel bewezen de laatste acht á negen jaar.’’

Quote Max zal het in z’n kop echt wel goed op een rijtje hebben Jan Lammers

Zou de GP van Oostenrijk, waar Verstappen vorig jaar al tweede was, na alle ongeluk de ommekeer kunnen zijn?

Lammers: ,,Tuurlijk. Dat had de GP in Bakoe ook al kunnen zijn. Bleef zijn wagen daar heel, dan was hij eerste, tweede of derde geworden. Dus moet hij focussen op wat goed en positief is en niet meegaan met alle drama. Max zal het in z’n kop echt wel goed op een rijtje hebben.’’

Van Gameren: ,,Het kan zomaar weer een kantelpunt zijn, ja. Net als vorig jaar (tweede na een uitvalbeurt, een vierde en een achtste plaats, red.). Wellicht geholpen door een beetje nattigheid, want volledig op eigen kracht moet ik het nog zien. Maar ze zijn wel echt aan het winnen op zeker Ferrari en ook Mercedes. En teamgenoot Daniel Ricciardo heeft hij dit jaar al een paar keer helemaal zoek gereden. Die heeft bovendien ook al wel heel veel mazzel gehad.’’

Een tumultueuze GP hier vorig jaar, met de twee Mercedessen van Rosberg en Hamilton die in de laatste ronde botsten. Nu weer spektakel, of is iedereen na de chaos in Azerbeidzjan hard toe aan een rimpelloze race?

Lammers: ,,Iedereen denkt in Oostenrijk wel twee keer na, na die chaos in Bakoe. Iedereen is gewaarschuwd, dus ik verwacht op zich een cleane race.’’

Van Gameren: ,,Maar kan die chaos in Bakoe gebeuren, dan kan in het Oostenrijk zomaar weer. Het is een heat of the moment-dingetje. Waar het draait om veel geld en belangen, krijgen coureurs soms een waas voor ogen. Zoals Vettel, die moedwillig zijn wagen tegen die van Hamilton ramt. Had natuurlijk gewoon een zwarte vlag moeten krijgen… En dan een beetje met excuses aankomen na die FIA-zitting in Parijs, wat natuurlijk een circus was om niks. Er gebeurt toch gewoon geen reet.’’

Quote Die straf van Vettel is een klap met een handtasje Jan Lammers