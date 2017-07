Haas volgend seizoen weer met Magnussen en Grosjean

,,We behouden onze coureurs. Dat is een feit", vertelt eigenaar Gene Haas op de website van de Formule 1. ,,We zouden volgend seizoen beter mee kunnen doen."



Op dit moment staat Haas zevende in het constructeurskampioenschap met 29 punten, hetzelfde aantal als in het debuutseizoen 2016 werd behaald.



,,Ik verwacht dat we in de tweede seizoenshelft weer 29 punten gaan halen", vertelt Haas. ,,En volgend jaar, zonder grote regelwijzigingen voor de auto of motor en geen coureurswisselingen, moeten we een continuïteitbonus behalen."