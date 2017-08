Hamilton: een wonderlijk gevoel

,,Dit is een speciale dag, absoluut'', reageerde Hamilton, volledig in de wolken, met zijn zoveelste record. ,,Dit was nu de enige lijn op mijn horizon. Ik heb er geprobeerd niet te veel aan te denken. Het had snel kunnen komen, langer kunnen duren. Maar nu ik er eenmaal ben, voelt het eerlijk gezegd heel ongewoon aan om er te zijn. Ik weet nog dat ik voor het eerst als jonge jongen in het echt Michael voorbij zag en hoorde rijden. Die motor van hem, het geluid overrompelde me volledig. Meteen was ik verliefd op de sport. En nu sta ik naast die legende. Een ongelooflijk gevoel. Het maakt me heel erg trots om samen met hem bovenaan te mogen staan.''



Volgende week kan Hamilton in zijn Mercedes in Monza Schumacher zelfs voorbij. Dat zou een mooi tribuut kunnen zijn, voor het oog van alle Ferrari-fans in Italië. ,,Als ik het opdraag aan Michael, dan zeker. Maar ik heb daar eigenlijk nog nauwelijks over nagedacht.'' Het is nooit een specifiek doel van hem geweest om Schumacher te evenaren, zo blijft Hamilton volhouden. ,,Michael… Joh, ik wilde hem vroeger zijn, als ik racespelletjes speelde op de computer. Ik weet nog dat we samen in Abu Dhabi raceten en ik zo trots was dat ik lef had om hem te vragen onze helmen te ruilen. En gelukkig wilde hij het nog doen ook. Fantastisch. En dan te bedenken dat er ooit misschien wel een coureur op deze stoel zit die zo over mij zal praten. Een wonderlijk gevoel.''