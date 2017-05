Hamilton en Alonso zijn wereldwijd de populairste coureurs

Snelste tijd ooit in Monaco voor Vettel, Verstappen zesde

26 mei Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Monaco de zesde tijd gereden. De Limburgse coureur van Red Bull klokte een beste ronde van 1.13,486, ruim zeven tienden boven de tijd van Sebastian Vettel. De Duitser was in de tweede sessie verreweg de snelste in zijn Ferrari met een rondje van 1.12,720 op het bochtige stratencircuit.