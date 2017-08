Hamilton gaat contract verlengen bij Mercedes

Ricciardo heeft tip voor Verstappen: Doe aan voorspel met je auto

28 augustus Lief zijn tegen je auto, dat is volgens Daniel Ricciardo de sleutel tot succes in de Formule 1. Waar Max Verstappen al vroeg uitviel in de Grand Prix van België, eindigde zijn Red Bull-ploeggenoot als derde. En dus had de Australiër een tip voor onze landgenoot.