Hamilton gemist in Londen: 'Dit seizoen is nu het belangrijkste'

Natuurlijk ging het bij de persconferentie voor de GP van Engeland maar over één ding: de afwezigheid van Lewis Hamilton, afgelopen woensdag bij het F1 Live in Londen evenement.

Door Arjan Schouten

Toen zijn naam viel in Londen, was er boe-geroep. Heel de wereld van de Formule 1 was woensdagavond op Trafalgar Square, behalve Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur die de laatste drie races op Silverstone won, nam liever nog een extra dag vrij op weg naar de GP van Engeland. Of hij dat niet wat ongepast vond, was dan ook de vraag vandaag in de persconferentie op Silverstone.

,,Mwah, het was een behoorlijk intens seizoen tot nu toe. En ik wilde me zo goed mogelijk voorbereiding op deze GP'', legde hij zijn afwezigheid uit. ,,Dit seizoen is nu wat het belangrijkste voor mij is.''

Maar dat hij wel tijd had om na de GP van Oostenrijk twee dagen uit te blazen in Griekenland, liet dan toch wat wenkbrauwen fronsen. Want zo’n vlucht naar de andere kant van Europa kon hij toch moeilijk ‘de best mogelijke voorbereiding’ noemen? ,,Ach, die paar uur vliegen'', zuchtte hij. ,,Ik vlieg wel vaker en meestal nog veel langer. Dat ben ik wel gewend.''

Wat hij van het boe-geroep vond in Londen? ,,Eerlijk gezegd hoor ik dat nu voor het eerst'', beweerde hij. ,,Ik heb m'n telefoon nauwelijks aangehad, de laatste dagen. Heb er geprobeerd eens van af te blijven. Weet je, natuurlijk hebben mensen hier weer een mening over, maar ik houd van deze grand prix, van deze race. En dat evenement in Londen speelt er geen enkele rol in hoe mooi dit weekend voor mij is en gaat zijn. Kijk maar naar de afgelopen jaren. Ik heb altijd heel veel liefde van de fans gekregen hier en ook terug gegeven. Volgens mij heb ik er altijd alles al gedaan wat ik kan doen om me te binden met fans.''

