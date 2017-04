Hamilton heeft wel oren naar MotoGP, Nascar of de Daytona500

Het nieuws sloeg in als een bom. Een van de populairste en meest getalenteerde Formule 1-piloten die de race in Monaco laat schieten om in Amerika mee te doen aan de Indycar500. ,,Prachtig dat zoiets gewoon mogelijk wordt gemaakt’‘, vindt drievoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. ,,Dat een coureur daar toe in staat is, is een goede zaak. Ik vind sowieso dat een coureur in zijn leven meer dan één serie hoort te rijden.''



Reken dus maar dat de Brit van Mercedes, die naast F1 alleen actief was in de traditionele opstapklasses, ooit ook in een ander circus opduikt. Zijn liefde voor motoren gaat namelijk verder dan de Formule 1. ,,Voor nu is dat vrij moeilijk en ik zou het ook nog verschrikkelijk lastig vinden om een Formule 1-race te moeten missen voor deelname aan iets anders. Maar Indy500? Mwah, ik zou wel een keer aan de MotoGP mee willen doen. En Nascar Racing. En de Daytona500.''



Voer voor later wellicht, of een eeuwige droom voor de man die al jaren achtereen om titels vecht in de koningsklasse en punttechnisch dus werkelijk geen weekend kan missen. Maar dromen heeft hij, net als alle andere coureurs die verrast en verheugd reageerden op de kortstondige switch van Alonso. ,,Ik denk dat Hongarije maar skip voor de 24 uur van LeMans’’, grapte zijn Belgische ploegmaat bij McLaren-Honda Stoffel Vandoorne vandaag. ,,Hopelijk komt Fernando na Monaco terug met een trofee, dan krijgt ‘ie van mij ook een glas melk.'' De traditionele winnaarsdrank na de Indy500.