Hamilton kijkt uit naar strijd: 'Wordt spannendste race in tijden'

Lewis Hamilton levert voor het eerst in jaren strijd met andere coureurs dan zijn eigen teamgenoot. Ferrari is dit seizoen erg snel, tot volle tevredenheid van de drievoudig wereldkampioen. ,,Hier draait het om in de sport."

Hamilton was in Melbourne al het snelste in de kwalificatie en ook in China pakte de Brit pole position. Naast hem staat de rode Ferrari van Sebastian Vettel. ,,Geweldig!", roept Hamilton uit bij de persconferentie na de kwalificatie. ,,We knokken echt met die gasten."

Morgen zal het erom gaan spannen, want de verwachting is dat het gaat regenen tijdens de Grand Prix. Hamilton heeft de nieuwe regenbanden nog niet getest. ,,Dat wordt een nieuwe les voor me. Mocht het inderdaad gaan regenen, dan krijgen we één van de spannendste races in tijden."