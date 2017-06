Hamilton krijgt originele helm van zijn idool Senna

Lewis Hamilton heeft na de kwalificatie voor de Grote Prijs van Canada een bijzonder cadeau gekregen. De Brit veroverde in Montréal voor de 65ste keer in zijn carrière poleposition in de Formule 1 en evenaarde daarmee zijn idool Ayrton Senna. Als aandenken kreeg hij op het circuit, vlak voor een volgepakte tribune, van de familie van de Braziliaanse racelegende een originele helm die ooit door Senna was gedragen in een race.