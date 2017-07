Hamilton op pole, Verstappen start als vierde

Door Arjan Schouten



Na een spectaculaire start van de kwalificatie vanwege nat asfalt en een stilgevallen Red Bull van Danoil Ricciardo, was het in de shootout om poleposition gewoon weer het vertrouwde liedje. Zoals heel dit seizoen vochten Mercedes en Ferrari om de beste startplaatsen, met Max Verstappen daar kort achter.



Waar de Nederlander op een snel opdrogende baan aanvankelijk in de eerste sessie nog een tweede tijd liet noteren, strandde hij uiteindelijk weer op een flinke marge van poleposition. Meer dan een seconde gaf hij toe op Lewis Hamilton, die het 5,9 kilometer lange circuit van Silverstone in een ultieme poging rondde in 1.26,600. Goed voor zijn 67ste poleposition, slechts nog één minder dan het record van Michael Schumacher (68).



Achter Hamilton, Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel en Valtteri Bottas noteerde Verstappen de vijfde kwalificatietijd. Dankzij een gridstraf van Bottas, die vijf plaatsen teruggeplaatst wordt vanwege het vervangen van een versnellingsbak, mag hij zijn RB13 morgen echter op startplek vier parkeren, alvorens de lichten uit gaan. Verstappen mocht dit seizoen pas één keer eerder vanaf plek vier starten. Dat was in Monaco. In de andere races startte de jonge coureur steeds verder van achteren.



Waar Verstappen de laatste weken pech had, was het nu collega Daniel Ricciardo, die al in de eerste sessie met de snelste tijd op zak strandde met zijn wagen. Met ook een gridstraf op zak was hij ongetwijfeld al niet uitgegaan van een fijne zaterdag. Maar helemaal van achteren starten met alleen Fernando Alonso nog achter zich, daar had de Australiër ongetwijfeld ook niet op gerekend.