Hamilton sleept hond Roscoe mee naar persconferentie

Door Arjan Schouten

De Italiaanse persman van de FIA wist niet wat hij meemaakte. Achter Lewis Hamilton wandelde ook diens bulldog Roscoe gewoon de afgeladen perszaal van Barcelona in. Alsof het doodnormaal is om je huisdier mee te nemen, wees de Britse dierenvriend van Mercedes zijn hond een plekje onder de persconferentietafel tussen zijn benen en die van Max Verstappen.

‘Welkom vandaag, in de persconferentie, Marcus Ericsson, Max Verstappen, Lewis Hamilton en… Roscoe the Dog, voor een gastrol’‘, begon de interviewer van dienst dus maar zijn introductie.

Te zwaar

De eerste vraag: of Hamilton zijn hond even op wilde tillen voor wat foto’s. ,,Nee, daar is hij te zwaar voor’‘, klonk het grinnikend uit de mond van de meervoudig wereldkampioen.

,,Ik weet zeker dat de persman een beetje gestresst is over het feit dat m’n hond hier is. Maar ik denk niet dat iemand ooit een hond meegenomen heeft in de persconferentie’‘, aldus Hamilton. ,,Ik wilde gewoon eens wat nieuws doen.‘’

En in zijn opzet slaagde hij, want de fotografen hadden natuurlijk alleen maar oog voor die trouwe viervoeter, die overigens ook op de sociale media via een eigen kanaal te volgen is. Roscoe heeft zijn eigen account op Instagram. In 2014 nam Hamilton zijn hond al eens mee op de rode loper bij de verkiezing van de Britse Sportpersoonlijkheid van het Jaar.

Volledig scherm Bij de verkiezing van de Britse Sportpersoonlijkheid van het Jaar bracht Hamilton ook z'n maatje Roscoe mee naar de rode loper. © photo_news