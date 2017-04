Hamilton: Strijd met Ferrari wordt heel interessant

Hoewel er qua snelheid weinig verschil is tussen de Mercedessen en Ferrari's, denkt Hamilton dat er qua structuur wel het een en ander valt op te merken aan de bolides. Zo is de iets langere Mercedes - 150 millimeter om precies te zijn - in het voordeel op koelere circuits. Dat bleek in Sjanghai, waar de Mercerdes 'fitter' oogde dan in het veel warmere Melbourne.



,,Qua vermogen zijn wij de beste'', zegt Hamilton tegen motorsport.com. ,,Maar qua snelheid bleek Ferrari zondag toch iets beter. Ik heb het idee dat het gat kleiner wordt. Het wordt de komende races heel interessant hoe zich dat gaat ontwikkelen, zeker ook gezien de verschillen in temperatuur, het asfalt en de snelheden op de verscheidene circuits. Ik ben ook benieuwd hoe de Mercedes zich houdt in Monaco. Al die bochten... 150 millimeter lijkt niets, maar het voelt wel als een groot verschil met Ferrari. Al die facetten gaan de komende maanden echt héél interessant maken.''