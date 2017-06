Hamilton: Vettel kan niet met de druk omgaan

Op de vraag of Vettel mentaal niet zo sterk is als soms wordt beweerd, reageert Hamilton bevestigend. ,,Nou, volgens mij is dat al een tijdje duidelijk", zegt de Brit tegen Motorsport.com. ,,Als je kijkt naar het afgelopen jaar, de dingen die hij heeft gedaan en wat hij heeft gezegd via de boordradio... We weten allemaal hoe hij kan zijn."



,,Ik had nooit gedacht dat hij zoiets zou doen als in Bakoe, maar als team bekijken we het positief", gaat Hamilton verder. ,,We zetten Ferrari flink onder druk. Vettel voelt dat, zo blijkt nu, en dat is goed voor ons. Zo zie je maar, zelfs de besten kunnen onder de druk bezwijken."



Er komt geen vergeldingsactie tegen Vettel, bezweert Hamilton. ,,Dit was geen fair play van hem - een andere Vettel dan we dit seizoen hebben gezien. Maar ik heb respect voor hem en dan blijft zo. Ik vecht het liever op de baan uit en wil het kampioenschap op de juiste manier winnen.”



Vettel kreeg voor zijn ramactie een tijdstraf en eindigde als vierde in Bakoe, een plek voor Hamilton. In de tussenstand heeft de Duitser 14 punten voorsprong op de Brit.