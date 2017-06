Hamilton: Wat Vettel deed was een schande, walgelijk rijgedrag

Na afloop gaf de Ferrari-coureur bij de BBC aan dat Hamilton een 'brake test' , uitvoerde. Hamilton zou met opzet hebben geremd, om te kijken of Vettel zat op te letten. Hamilton was daar niet van onder de indruk en noemde het gedrag van Vettel walgelijk. ,,Het was een schande."



Vettel kreeg voor zijn rijgedrag een straf, waardoor hij tien seconden moest stilstaan in de pitstraat, maar dat vond Hamilton veel te min. Over de boordradio liet de Brit weten dat 'het veel te licht is, voor zulk gevaarlijk rijgedrag.'