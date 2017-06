Historie en toekomst, verbonden door de Formule 1

Door Arjan Schouten

En dan sta je opeens in Azerbeidzjan. Een land waar ik me totaal geen voorstelling bij kon maken. Vroeger, toen ik nog geen topo had op school, had je me zo wijs kunnen maken dat het een verzonnen land was. Een fictief land uit de Donald Duck, ergens tussen Brutopia en Verweggistan. Maar nee, het bestaat echt.

Ter voorbereiding keek ik thuis op de bank een aflevering van Floortje Dessing terug. Onze blonde reisfetisjist bezocht het land jaren terug, maar deed toen vooral het binnenland aan. Daar boemelde ze uren in gammele, volgepakte bussen door de bergen van de ene grauwe stad naar de andere, waar alleen de religieuze gebouwen klasse uitstraalden.

Schaterlachen

Wie na die video te horen zou hebben gekregen dat Azerbeidzjan in 2016 voor het eerst een Formule 1-race zou gaan organiseren, was in schaterlachen uitgebarsten.

Nee, maar dan Bakoe. Andere koek, kan ik u al na amper 24 uur op Azerbeidzjaanse bodem zeggen. De parel van het ‘Land van Vuur’ en niet zonder reden. Historie en toekomst vlechten ze hier met alle nieuwbouw en respect voor de oude gebouwen steeds meer in elkaar.

Volledig scherm © AS Niet het hele land mag dan blijkbaar meeprofiteren van het grote geld dat wordt verdiend met het naar boven halen van aardolie, waarmee de bodem van de Kaspische Zee voor de kust van Bakoe rijkelijk is bedeeld. In de hoofdstad gebeuren er wel mooie dingen mee. Het kan er werkelijk niet op. Futuristische Shopping Malls. De twee 190 meter hoge Flame Towers. De waanzinnige Chrystal Hall, speciaal gebouwd voor het Eurovisie Songfestival van 2012. In 2015 de eerste Europese Spelen. En nu dus voor het tweede jaar de Formule 1.



Wanstaltige geldverbrassing, zeggen velen. En die kritiek is ook te begrijpen, voor een land waar ondanks alle natuurlijke bodemschatten het gemiddelde maandinkomen nationaal nog altijd maar op zo’n 275 euro ligt. Maar in het decor van een eeuwenoude stad die ook vooruit wil kijken, past het Formule 1-circus dan wel weer prima.

Als westerse journalist loop ik hier toch een stuk prettiger rond dan in Bahrein, Qatar of Abu Dhabi, waar het ook sportevenementen regent, gefinancierd door oliedollars.

In tegenstelling tot in de Golfstaten, waar het barst van de onderbetaalde loonslaven uit Afrika en Azië, dragen de Azeri dit evenement zelf. Zo kreeg ik m’n perspas omgehangen door de lief lachende Emiliya. Bekeek beveiliger Afiq een keer of zes het statief van mijn camera, alvorens hij met een norse blik concludeerde dat het hier niet om een wapen ging. En wees agent Roman me met handen en voeten de weg naar de oude stad.

Daar stuitte ik op amper 60 meter naast het Formule 1-circuit op een heerlijk stilleven. Een eeuwenoud met kasseien geplaveid straatje met daarop een verweerde gele Lada geparkeerd, met op de achtergrond de fonkelnieuwe glazen Flame Towers. Historie en toekomst, verpakt in één beeld. Precies wat ze in Bakoe dit weekeinde zo graag willen laten zien.

