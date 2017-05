Hoopvolle vijfde plaats Verstappen in kwalificatie, Hamilton pakt pole

Door Arjan Schouten Was het gat eerder dit seizoen steeds zo'n 1,3 seconden met pole-position, in Spanje gaf Verstappen maar ruim vijf tienden van een seconde toe op Lewis Hamilton, die vooraan mag starten in Barcelona. Onder heerlijke omstandigheden (veel zon, 26 graden) noteerde Verstappen in de kwalificatie 1.19,706 als snelste tijd. Mercedes-coureur Hamilton (1.19,149), troefde Ferrari-rivaal Sebastian Vettel (1.19,200) nipt af voor pole. Maar kort daarachter hoefde Verstappen bijzonder weinig tijd toe te geven op Valtteri Bottas (1.19,373) en Kimi Raïkkönnen (1.19,439). De aerodynamische updates aan de RB13 lijken dan toch te werken in Spanje, waar Verstappen zijn collega Daniel Ricciardo bijna een halve seconde aansmeerde (120,175). Met goede hoop zal de Limburger morgen beginnen aan de GP die hij vorig jaar won, want het gat met topteams Mercedes en Ferrari was dit seizoen nog niet zo klein. Het exacte verschil met pole was uiteindelijk 0,557 seconden. De andere verrassing van de kwalificatie? Thuisfavoriet Fernando Alonso, die het tot de derde kwalificatie schopte en uiteindelijk zelfs beslag legde op een zevende startplaats. Bijzonder knap na, zoals heel dit seizoen al, een frustrerende aanloop vol pech bij McLaren.

Lekker gevoel



Verstappen verscheen na de prima kwalificatie met een brede glimlach voor de camera. ,,Het ging heel lekker. De auto voelde goed, er is niks afgebroken en er was niemand die me ophield. Dus ik kon gewoon mijn eigen ding doen", vertelt de Red Bull-coureur bij Ziggo.



Dat het verschil met Mercedes en Ferrari kleiner is geworden, biedt duidelijk perspectief voor de race van morgen. ,,Als je het realistisch bekijkt, blijft een vijfde plaats het hoogst haalbare, maar in een race is er meer mogelijk dan in de kwalificatie. We gaan het zien, we waren redelijk goed op de banden, dan is zes tienden ook weer niet zo heel veel."



Klik hier voor de startopstelling van de Grand Prix van Spanje