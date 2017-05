Hotspot in Monaco: de partyboot van Red Bull 

Bij de entree kregen mijn collega’s en ik een wit bandje om de pols en een cocktailglas in onze handen gedrukt. Er zat een schijfje grapefuit in, een scheutje van een of andere aperitief en we kregen er een rode Red Bull bij om zelf te mixen. Hoe het smaakte? Een beetje zoet, maar ik kreeg er geen vleugels van.



Welkom op Chilled Thirstday. Het jaarlijkse feestje van Red Bull Racing, die speciaal voor de Grand Prix van Monaco een enorme feestboot op hebben laten bouwen, die de jachthaven in is gesleept. Er staat een prachtig filmpje op internet (onderaan dit artikel), waar je ziet hoe het ponton in het Italiaanse Imperia, op zes uur varen van Monaco, is opgebouwd. Liefst drie weken is er aan gewerkt, door 70 man.



Op het feestponton is een vloeroppervlakte van 2800 vierkante meter gecreëerd, verdeeld over twee etages, met een totaal gewicht van 800 ton. Beneden twee barren, een binnen- en buitenkeuken en een hospitality-ruimte. Boven nog een bar, lounge-ruimtes met ligbanken en natuurlijk de parel van de partyboot: het zwembad met daarin 36.000 liter water. Om een uur of tien lag daar opeens een iets te enthousiaste bezoeker in te badderen, met alle kleren nog aan. Of hij geduwd was of gevallen, werd niet helemaal duidelijk. Het werd laat, het werd gezellig en DJ Erok, de officiële dj van Red Bull, draaide het feestje op een heerlijke wijze aan elkaar.