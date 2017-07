Hungaroring: tussen vergane glorie en cult

Hongarije is momenteel niet bepaald het rijkste Europese land. De Hungaroring kan daardoor niet mee in de trend van mooier, groter, luxer. Als je het circuit betreedt, bekruipt je soms het gevoel van vergane glorie. Op tv zal het dit weekeinde niet te zien zijn, maar de achterkant van de pitstraat is oud en vervallen. De stenen trappen missen treden, de houten kantelramen in de betonnen muren zijn verrot, de kamertjes waar de officials zitten zijn klein en hebben plafonds van systeemplaten.



Maar vergane glorie heeft namelijk ook iets charmants. Het circuit ligt prachtig, in een dal tussen de groene heuvels. Vanaf sommige uitkijkpunten kun je driekwart van de baan zien. En de sport leeft hier in Hongarije. Duizenden mensen stonden er zojuist op het rechte stuk om een glimp op te vangen van de racehelden, die even de tijd namen voor een paar handtekeningen en wat wuiven. De Nederlandse vlaggen vielen uiteraard op, maar konden niet op tegen het vele Ferrari-rood.



Ook zondag wordt een grote drukte verwacht. Alleen hier op de parkeerplaats al zijn kentekens te vinden uit Polen, Oostenrijk, Duitsland, Scandinavië, Nederland, Engeland, België. Ook bij buitenlandse fans is deze race populair. Waar anders krijg je nog een biertje voor 1,50 of een staanplaats voor het hele weekeinde onder de 100 euro. En met de prachtige stad Boedapest op een goed kwartier rijden kun je er ook een mooie stedentrip van maken. Met zelfs de kans om Lewis Hamilton (‘Boedapest is één van mijn favoriete steden, je kan er heerlijk eten’) of Max Verstappen (‘Hopelijk heb ik tijd voor wat sightseeing’) tegen het lijf te lopen. Of Ranomi Kromowidjojo, want er is hier ook een WK zwemmen.



Het contract van de Hungaroring met de FIA loopt nog door tot en met 2026. En dat is goed nieuws. Racen bij kunstlicht, in de woestijn, voor oliesjeiks maar zonder fans, dat doet de Formule 1 al genoeg.