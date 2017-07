In Pitbox 7: Lightning McQueen

Gespot op Silverstone: een nieuw Formule 1-team. Cars 3 is de teamnaam, hoofdsponsor is Disney Pixar.

Door Arjan Schouten

Pitbox 7, naast die van Team Haas en Sauber, is deze week een bijzondere op Silverstone. Twee nieuwe coureurs hebben er hun bolide neergezet. De kampioen Lightning McQueen en Jackson Storm, de arrogante rookie die McQueen als nieuwe rivaal meer en meer overschaduwt.

Volledig scherm . © Arjan Schouten Natuurlijk is het maar een promotionele stunt van Disney Pixar, maar reken maar dat de pitbox helemaal links in de paddock van Silverstone deze week meer bezoekers zal trekken dan die van bijvoorbeeld Torro Rosso. Het gaat beelden regenen van de twee auto’s daar en dit blogje is niet het laatste stukje tekst deze week over pitbox 7.

Animatiereeks

Cars 3, het derde deel uit de immens populaire animatiereeks, gaat deze week wereldwijd in première, dus ronken de fictieve motoren van Lightning McQueen en Jackson Storm waar in real-life geracet wordt voor het oog van de wereld: in Silverstone. ,,Eigenlijk is de hele Cars-serie wat meer geïnspireerd door de Nascar-races in Amerika’‘, bekent Stuart Coles van Disney. ,,Maar omdat Formule 1 in Europa véél populairder is, zijn wij ook hier. Het blijft toch racen, hè."

De wereld veroveren op z’n Disney’s. Zo doen ze dat. En andersom profiteert Formule 1 er wellicht ook weer van in Amerika, is de hoop. Want niet voor het eerst zijn er weer wat gastrolletjes weggelegd voor coureurs. Lewis Hamilton spreekt de stem in van Hamilton, een elektronische personal assistant die de snelheid van Lightning McQueen overal kan volgen. En ook Sebastian Vettel neemt in de Duitse vertaling een voice-over voor zijn rekening.

In Nederland spreekt Olav Mol een stem in van, hoe kan het ook anders, een racecommentator. ,,En Max Verstappen? Die zit nog niet in deze film, helaas. Maar in de toekomt, wellicht," beloofde de pr-man van Disney. ,,Wie weet? Misschien bij een volgende film."

Volledig scherm Cars-regisseur Brian Fee. © AP