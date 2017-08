Jackie Stewart voorstander van halo: 'Als jullie net zo veel vrienden hadden verloren als ik...'

Botsende teammaten in de F1: zij gingen Ricciardo en Verstappen voor

1 augustus Het was gisteren feest in de tweede ronde van de GP van Hongarije: Max Verstappen tikte met een discutabel inhaalmanoeuvre zijn ploeggenoot Daniel Ricciardo van de baan. De Australiër was niet gediend met de actie van de Nederlander, maar streek vandaag over zijn hart en liet via Twitter weten dat alles is bijgelegd. Wij zetten enkele botsende teammaten op een rij.