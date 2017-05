'Je struikelt hier bijna over de Nederlanders'

Nog voor ik vanmorgen ook maar m'n koffer af kon geven bij de incheck-balie op Rotterdam Airport, had ik ze al gezien. Max-fans.



Volwassen mannen met zwarte petjes met een grote M erop. Volwassen mannen gehuld in hetzelfde trainingsjack van Red Bull waar Verstappen altijd in loopt, maar dan een paar maatjes groter. En volwassen mannen met Max-rugzakken, shirts en wat al niet meer.



Maar ook vrouwen, vaak naast zo’n man in een Max-jasje. Wellicht hopend op ook nog een paar dagen strand en een beetje struinen over de Ramblas en doorgaans ook wat minder Maxiaans uitgedost, maar niettemin eveneens op reis om die Limburgse raceheld in actie te zien.



In het vliegtuig van Transavia van Rotterdam naar Barcelona telde ik vanmorgen al zo’n 25 Max-fans. En dan is het pas woensdag, hè. De grote bulk komt pas donderdag of vrijdag.