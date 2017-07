Keus valt op Halo als cockpitbescherming in Formule 1

Shield

Duidelijk was al dat cockpitbescherming vanaf 2018 officieel zou worden geïntroduceerd in de Formule 1, maar nog niet bekend was in welke vorm. Sebastian Vettel reed vorige week bij de eerste vrije training voor de Grand Prix van Groot-Brittannië met het beschermende 'shield', maar was daar niet tevreden over. Volgens de Duitser belemmerde het zijn zicht en werd hij er duizelig van.